В Киеве обломки ракеты после ночной атаки РФ 30 августа упали на крышу "Ашана" в Дарницком районе.

Это подтвердили в МВД.

На месте сейчас спасатели продолжают ликвидировать последствия. Чувствуется запах гари, но пожара нет.

Полицейские оцепили всю территорию вокруг "Ашана" и близко никого не подпускают. Также возле торгового центра собрались его сотрудники.

Они ждут дальнейших указаний от руководства и сообщают, что всех работников сегодня вызвали на работу.

"Нам главное крышу залатать до начала дождей, чтобы товар не пострадал"- говорят работники Ашана. На данный момент сотрудники торгового центра ждут разрешение от спасателей на то чтобы можно было зайти на территорию ТЦ.

Фото и видео обломков сбитой ракеты, которые взрывотехники достают из "Ашана" в Дарницком районе Киева.

Напомним, что около 5 утра в Киеве было зафиксировано падение обломков в Шевченковском и Дарницком районах города.

Мы писали о том, что в КГВА сообщили, что такого мощного нападения Киев не ощущал с весны. РФ применила "Шахеды" и ракеты.

Также от падения обломков есть повреждения в нескольких районах Киевской области.