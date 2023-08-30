Сегодня ночью во время ночной атаки обломки ракеты упали на крышу "Ашана" в Дарницком районе Киева. Пострадал супермаркет на улице Здолбуновской. Разрушена крыша, остатки ракеты находятся во внутреннем помещении.

Об этом сообщил первый заместитель главы Дарницкой РГА Николай Калашник.

"Обломки в Дарницком районе попали в здание торгового центра "Ашан" по улице Здолбуновской. Немедленно на место происшествия прибыла очередная бригада пожарных и ликвидировала последствия пожара. Пострадавшие лица предварительно отсутствуют. Разрушена крыша, остатки ракеты во внутреннем помещении, работает следственно-оперативная группа", - написал Калашник.

Также появились новые кадры повреждений "Ашана" в Киеве, снятые с воздуха.

Ранее мы публиковали фото и видео обломков сбитой ракеты, которые взрывотехники достали из "Ашана" в Дарницком районе Киева.

Напомним, ночью 30 августа Киев подвергся массированной атаке РФ. В КГВА сообщили, что такого мощного нападения Киев не ощущал с весны. Повреждения зафиксированы в Дарницком и Шевченковском районах столицы.

Россия атаковала территорию Украины крылатыми ракетами и ударными БПЛА. Всего зафиксировано 44 вражеских воздушных целей, были сбиты все 28 крылатых ракет и 15 из 16 дронов.