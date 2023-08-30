Сегодня ночью россияне атаковали предприятие в Шевченковском районе Киева. В результате падения обломков ракеты погибли двое охранников.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, 30 августа 2023 года около 5:20 вооруженные силы РФ, нарушая законы и обычаи войны, совершили вооруженное нападение с применением ракетного вооружения на объекты гражданской инфраструктуры в Киеве.

"По предварительной информации, в результате атаки погибли два работника предприятия. Еще три человека получили ранения разной степени тяжести, двое из них госпитализированы", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью Россия атаковала территорию Украины крылатыми ракетами и ударными БПЛА. Всего зафиксировано 44 вражеских воздушных целей, были сбиты все 28 крылатых ракет и 15 из 16 дронов.

Сегодня ночью Киев подвергся массированной атаке РФ. Падение обломков зафиксировано в Шевченковском и Дарницком районах города.

Также под удар попала Киевская область. Повреждены частные дома, разрушены гаражные помещения, уничтожены два автомобиля.