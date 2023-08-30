Доступ населения к обустроенным укрытиям в столичных учебных заведениях должен быть круглосуточным. Такое решение принял Совет обороны Киева.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Беспрепятственное пребывание граждан в защитных сооружениях гражданской защиты во время воздушной тревоги должны обеспечить главы районных администраций столицы и руководители учебных заведений Киева.

Мы уже сообщали ранее, что в школьных убежищах Киева не завершены ремонтные работы. "Страна" решила проинспектировать бомбоубежища в нескольких учебных заведениях. Как выяснилось, сейчас в школах массово проводят капитальные ремонты, из-за чего убежища либо недоступны, либо доступны только частично.

Также мы писали, что в КГГА приняли решения, что в Киеве 240 тысяч школьников будут учиться офлайн в этом учебном году.

Война в Украине идет уже 553-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Последние дни основные новости об активности украинских сил идут между Работино и Вербовым. По ситуации в самом Работино по-прежнему идет разная информация. Тем временем, в России обсуждают идею удара тактическим ядерным оружием по Ореховскому участку.

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