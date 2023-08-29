Количество обучающихся офлайн школьников в 2023-2024 учебном году в столице увеличилось по сравнению с прошлым учебным годом в 2,5 раза – до 240 тысяч.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"240 тысяч школьников Киева будут учиться офлайн. Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году, когда только 94 тысячи родителей решили отправить детей на офлайн-обучение" - КГГА.

На сегодняшний день в 417 школах из 420 имеются укрытия, которые обеспечивают почти 190 тысяч мест. Таким образом, в тех школах, где количество желающих учиться превышает количество мест в укрытии, будет использоваться смешанная система обучения. Для старших классов возможно применение таких методов, как вторая смена или переменное офлайн/онлайн-обучение. Однако начальная школа будет продолжать обучаться только офлайн.

Война в Украине идет уже 552-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр вчера заявила, что ВСУ освободили Работино на Запорожском фронте. Часть российских военных пабликов подтверждает, что армия РФ оставила Работино. Другие пишут, что бои за село продолжаются и россияне удерживают южную его часть. При этом вчера ни Генштаб ВСУ, ни командующий Таврического направления, ни президент в отчете после Ставки, о взятии Работино не говорили.

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