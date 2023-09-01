В РФ публикуют видео взрыва беспилотника в Московской области утром 1 сентября.

Так, появилось видео момента взрыва в подмосковных Люберцах при утренней атаке дрона. Из-за него останавливалась работа московских аэропортов.

Также появилось еще одно видео сбития дрона в Подмосковье этим утром. Российские власти говорят, что пострадавших и разрушений нет.

Напомним, что 1 сентября в РФ сообщают о двух атаках дронов за эту ночь - в городе Курчатов Курской области и на подлете к Москве, в районе Люберец.

Война в Украине идет уже 555-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На запорожском фронте ВСУ продвинулись южнее Работино в направлении Новопрокоповки. На Ореховском участке в последнее время все чаще упоминается село Вербовое к востоку от Работино. По данным Генштаба ВСУ, в его направлении есть продвижение. На востоке ВСУ наступают южнее Бахмута, тяжелые бои продолжаются в Клещеевке, Курдюмовке и Андреевке.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.