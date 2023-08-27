Минобороны РФ прокомментировало ночную ракетную атаку по Украине.

О ее целях сказано в сводке военного ведомства противника.

В минобороны утверждают, что в ночь на 27 августа был поражен военный аэродром под Пинчуками, что в Киевской области.

Украина этой информации не подтверждала.

По данным украинского командования, четыре ракеты из выпущенных восьми были сбиты, но оставшиеся никуда не попали. При этом Россия нанесла удар крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55/Х-555. Крылатые ракеты были выпущены из пяти самолетов стратегической авиации с воздушного пространства России в районе Энгельса.

А из-за падения ракетных обломков были повреждены 10 частных домов и два человека получили травмы. Кроме того, повреждены две машины и ангар для хранения сельхозтехники.

Война в Украине идет уже 550-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 августа 2023 года в онлайне.

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