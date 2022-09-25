В России доработали автомат АК-12 после применения на войне в Украине.

Об этом сообщил президент АО "Концерн "Калашников" Алан Лушников, пишет "РИА Новости".

"Прошло уже несколько совещаний по эксплуатации автоматов АК-12. В частности, было предложено исключить режим отсечки по два выстрела, предусмотреть возможность установки двухстороннего управления режимами огня и регулируемой щеки приклада", - сказал Лушников.



"В кратчайшие сроки мы подобрали технические решения, сделали опытный образец и продемонстрировали его представителям Минобороны России. Одобренные технические решения сейчас вводятся в конструкторскую документацию автомата", - сказал глава концерна .



Лушников добавил, что "АК-12 конструкции 2022 года отличается в лучшую сторону от ранее выпущенных изделий".

Разработанный "Калашниковым" автомат АК-12 имеет калибр 5,45 мм. Он обладает повышенной точностью и кучностью стрельбы. Значительно возросла эргономика автомата. АК-12 имеет несколько планок Пикатинни для установки дополнительного оборудования: прицелов, передней рукояти, фонаря, лазерного целеуказателя.

Ранее мы писали, что киевский завод "Маяк" переделал автомат "Калашникова" под патроны западных калибров.

Также "Страна" сообщала, что украинским пограничникам заменили автоматы Калашникова на оружие НАТО.