Российский концерн "Калашников" презентовал автомат АК-19 нового образца в короткоствольном исполнении, подходящий под патроны натовского калибра.

Автомат нового образца был представлен на площадке форума "Армия-2023".

Автомат АК-19 разработан на базе 5,45-миллиметрового автомата АК-12. Это индивидуальное стрелковое оружие, использующее патрон натовского калибра 5,56 мм. Модель отличается от предыдущих поколений продуманной эргономикой, адаптацией к применению в любое время суток, повышенной точностью и кучностью стрельбы.

Автомат АК-19 - экспортный вариант автомата АК-12 под патрон калибра 5,56х45 мм, принятый на вооружение в странах НАТО и широко распространенный в мире. АК-12 - автомат калибра 5,45, основной образец индивидуального стрелкового оружия личного состава мотострелковых и других подразделений российской армии, призванный заменить в войсках автоматы АК-74 и АК-74М.

Ранее "Калашников" модернизировал используемый на войне в Украине автомат АК-12. Он обладает повышенной точностью и кучностью стрельбы. Значительно возросла эргономика автомата. АК-12 имеет несколько планок Пикатинни для установки дополнительного оборудования: прицелов, передней рукояти, фонаря, лазерного целеуказателя.

Напомним, два года назад украинское предприятие завод "Маяк" представило мультикалиберную платформу "КалашНаш", целью которой является переход автоматов "Калашникова" на использование иностранных патронов. Платформа рассчитана для стрельбы патронами 5,45х39, 5,56х45 (223 rem), 6XC, 6,5 × 39 Grendel и 7,62х39. Переход на другой калибр осуществляется в течение двух минут в любых условиях путем замены ствола, затвора и магазина. Кроме того, расширены классические функции платформы АК - реализован режим для ведения точной стрельбы.