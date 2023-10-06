Счетная палата Евросоюза бьет тревогу, не зная, где взять денег на помощь Украине.

Об этом пишет издание Le Figaro.

В публикации говорится, что страны Евросоюза и без того страдают от сложной экономической ситуации. При этом они пообещали Украине многомиллиардные кредиты, выплаты по которым Киев начнет нескоро.

"Обещать Украине 50 миллиардов евро в течение пяти лет – это, конечно, хорошо. Но деньги еще нужно найти, и мы должны убедиться в том, что европейский бюджет, а значит, и финансы государств-членов, смогут выдержать различные кредиты, предоставляемые Украине", – говорится в статье.

В материале отмечается, что долг Евросоюза значительно увеличился и достиг в 2022 году 344,3 миллиардов евро, а воздействие на бюджет ЕС из-за Украины увеличилось более чем вдвое в прошлом году.

Поэтому Счетная палата ЕС старается предостеречь Еврокомиссию и обратить ее внимание на резкий рост долговых обязательств Евросоюза.

Напомним, на днях сообщалось, что главы МИД стран Евросоюза на саммите в Киеве не смогли договориться о выделении Украине военной помощи в пять миллиардов евро на 2024 год.

Тем временем президент США Джо Байден поговорил по телефону о поддержке Украины с группой высокопоставленных союзников, поскольку будущее американского финансирования Украины остается неопределенным.

Недавно Пентагон направил в Конгресс США письмо о том, что оставшихся средств для военной помощи Украине хватит примерно на шесть месяцев при условии, что расходы останутся такими же, как сейчас.