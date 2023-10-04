В Украине уже в ноябре могут начаться проблемы с выплатой зарплат чиновникам и бюджетникам, если США не примут новый пакет финансовой помощи.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Это связано с тем, что Конгресс исключил помощь Украине из закона о временном бюджете.

Госсекретарь Блинкен предупреждал лидера сенатского меньшинства Митча Макконнелла накануне голосования , что Украина столкнется с "серьезным экономическим и политическим шоком" в разгар контрнаступления, если Конгресс прекратит помощь Киеву.

США и другие страны-доноры фактически выплачивают зарплаты 150 тыс. украинских государственных служащих и более чем полумиллиона учителей, профессоров и школьных работников, а также финансируют украинские государственные расходы - от здравоохранения до жилищных субсидий.

Украинский Минфин ожидал потенциальных задержек с финансированием и у него есть ресурсы для покрытия потребностей бюджета на октябрь. Но уже после ноября правительству может потребоваться сокращать расходы, в том числе по зарплатам, или брать новые кредиты.

Агентство США по международному развитию (USAID) может отправить в октябре $1,15 млрд через программу Всемирного банка, но при условии, что Украина докажет, что она "надлежащим образом израсходовала предыдущий перевод", говорит источник издания. Будущие выплаты неясны.

Украинский чиновник допускает, что после октября будут использоваться деньги, отложенные на более поздний срок, чтобы пережить ноябрь и декабрь, но без нового финансирования "картина станет еще мрачнее в 2024 году".

Другие источники допускают, что теперь Евросоюз и другие крупные экономики, такие как Япония, могут активизировать свою помощь Украине. А также Киеву придется вернуться к практике печатания денег, что приведет к росту инфляции.

"Тем не менее, американская финансовая и военная помощь, с которой ЕС не может сравниться, рассматривается как барометр способности Запада продолжать поддерживать войну", - пишет WSJ.

Напомним, что Байден обсудил по телефону с главами стран и правительств помощь Украине.

Также мы писали о том, что в Белом доме сообщили, что США на этой неделе объявят о новом пакете помощи Украине.