Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США на этой неделе объявят о новом пакете военной помощи Украине.

Об этом она сказала во время брифинга.

"Вскоре у нас будет еще один пакет помощи Украине, чтобы продемонстрировать нашу постоянную поддержку храброго народа Украины", - заявила Жан-Пьер.

Она добавила, что "за Украиной стоит сильная, очень сильная международная коалиция. И если Путин думает, что сможет пережить нас, он ошибается. Он ошибается", - повторила спикер.

Вчера Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине. В частности, в него вошли вездеходы, боеприпасы и терминалы спутниковой связи.

Напомним, по данным СМИ, Пентагон направил в Конгресс США письмо о том, что оставшихся средств для военной помощи Украине хватит примерно на шесть месяцев при условии, что расходы останутся такими же, как сейчас.

Война в Украине идет уже 587-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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