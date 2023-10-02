Германия объявила об очередном пакете военной помощи Украине. В частности, в него вошли вездеходы, боеприпасы и терминалы спутниковой связи.

Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

Новый пакет военной помощи включает:

14 вездеходов Bandvagn 206;

мостоукладчик Biber;

2 инженерные машины WiSENT 1 MC;

7 тягачей HX81 и 8 прицепов к ним;

21 автомобиль для охраны границы;

радиостанции для танков Leopard;

99 терминалов спутниковой связи;

комплект запчастей к БПЛА Vector;

20 000 защитных очков;

239 криптофонов;

почти 33 тысячи боеприпасов калибра 40 мм для гранатометов;

1 202 инфузионных насоса (медоборудование).

Ранее Германия разрешила концерну Rheinmetall создать совместное с Украиной оборонное предприятие.

Также сообщалось, что Германия может передать Украине надводные беспилотники.

Война в Украине идет уже 586-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На южном фронте обстановка практически без перемен, но с попытками ВСУ улучшить свое тактическое положение. Ситуация к югу от Бахмута не изменилась: происходят встречные бои под Клещеевкой и Андреевкой. На Лимано-Купянском направлении - РФ нарастила численность 25-й армии. Ранее соединение насчитывало 12 тысяч военных, сейчас идет речь о более чем 17 тысячах.

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