Германия передаст Украине военную технику, спутниковые терминалы и боеприпасы. Что войдет в поставку
Германия объявила об очередном пакете военной помощи Украине. В частности, в него вошли вездеходы, боеприпасы и терминалы спутниковой связи.
Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.
Новый пакет военной помощи включает:
- 14 вездеходов Bandvagn 206;
- мостоукладчик Biber;
- 2 инженерные машины WiSENT 1 MC;
- 7 тягачей HX81 и 8 прицепов к ним;
- 21 автомобиль для охраны границы;
- радиостанции для танков Leopard;
- 99 терминалов спутниковой связи;
- комплект запчастей к БПЛА Vector;
- 20 000 защитных очков;
- 239 криптофонов;
- почти 33 тысячи боеприпасов калибра 40 мм для гранатометов;
- 1 202 инфузионных насоса (медоборудование).
Ранее Германия разрешила концерну Rheinmetall создать совместное с Украиной оборонное предприятие.
Также сообщалось, что Германия может передать Украине надводные беспилотники.
Война в Украине идет уже 586-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 октября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На южном фронте обстановка практически без перемен, но с попытками ВСУ улучшить свое тактическое положение. Ситуация к югу от Бахмута не изменилась: происходят встречные бои под Клещеевкой и Андреевкой. На Лимано-Купянском направлении - РФ нарастила численность 25-й армии. Ранее соединение насчитывало 12 тысяч военных, сейчас идет речь о более чем 17 тысячах.
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