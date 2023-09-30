Украина будет вправе атаковать немецкими ракетами Taurus военные объекты на территории России и оккупированного Крыма.

Об этом заявила председатель комитета по обороне Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерман, передает Spiegel.

Мари-Агнес Штрак-Циммерман на вопрос о легитимности ударов немецкими ракетами по Крыму ответила: "Да, сюда относится и Крым, через который организуется снабжение российской армии".

Отметим, что пока официально Германия не объявила о передаче ракет Taurus Украине из-за позиции канцлера Шольца.

СМИ предполагают, что передача США ATACMS может склонить Берлин к поставке Киеву крылатых ракет Taurus.

Ранее немецкая Bild сообщала, что на обучение работе с ракетами Taurus украинским военным понадобится три месяца в том случае, если Берлин примет решение передать эти боеприпасы.

Война в Украине идет уже 584-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 сентября 2023 года в обновляемом онлайне.

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