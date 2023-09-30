В Бундестаге сообщили, что Украина имеет право использовать ракеты Taurus для ударов по России и Крыму
Украина будет вправе атаковать немецкими ракетами Taurus военные объекты на территории России и оккупированного Крыма.
Об этом заявила председатель комитета по обороне Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерман, передает Spiegel.
Мари-Агнес Штрак-Циммерман на вопрос о легитимности ударов немецкими ракетами по Крыму ответила: "Да, сюда относится и Крым, через который организуется снабжение российской армии".
Отметим, что пока официально Германия не объявила о передаче ракет Taurus Украине из-за позиции канцлера Шольца.
СМИ предполагают, что передача США ATACMS может склонить Берлин к поставке Киеву крылатых ракет Taurus.
Ранее немецкая Bild сообщала, что на обучение работе с ракетами Taurus украинским военным понадобится три месяца в том случае, если Берлин примет решение передать эти боеприпасы.
Война в Украине идет уже 584-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 сентября 2023 года в обновляемом онлайне.
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