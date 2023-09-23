Передача США Украине тактических ракет ATACMS может склонить Берлин к поставке Киеву крылатых ракет Taurus. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Издание напоминает, что Берлин неоднократно подчеркивал, что предпочитает "следовать за Вашингтоном" в поставках Киеву новых типов вооружений.

WSJ отмечает, что важность крылатых ракет для Украины возросла с тех пор, как их поставки из Великобритании и Франции стали сокращаться.

По данным Financial Times, Администрация Байдена уже приняла решение предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS, но решила не объявлять об этом публично, чтобы не давать подсказке России и не подтолкнуть россиян к перемещению своих линий снабжения подальше от линии фронта.

Как сообщает Financial Times, ракеты передадут в ближайшее время, сначала в небольших количествах.

Ранее сообщали, куда могут долететь ракеты ATACMS, которые Байден пообещал передать Украине.

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