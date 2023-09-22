Куда могут долететь ракеты ATACMS, которые Байден пообещал передать Украине. Карта
Газета New York Times сообщает, что обещанные Украине дальнобойные ракеты ATACMS будут оснащены кассетной боевой частью.
На карте издания представлена зона их досягаемости, которая покрывает всю захваченную территорию, а также сопредельные территории РФ и Беларуси.
Ранее The Washington Post писала, что США близки к передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS, только оснащенных кассетными бомбами, а не одиночной боеголовкой.
А Джо Байден во время визита в Штаты Владимира Зеленского заверил его, что Вашингтон передаст небольшое количество ракет дальнего действия ATACMS.
Война в Украине идет уже 576-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 сентября 2023 года в онлайне.
Вчера мы подводили итоги предыдущего, 575-го дня. РФ провела одну из крупнейших за последнее время ракетных атак по Украине. Было выпущено 43 крылатых ракет воздушного базирования. Сбить смогли 38. Ракеты запускали в несколько волн по разным направлениям, постоянно меняя курс. Крупный ущерб ракеты нанесли Киеву. В Киевской области под удар попало предприятие. В Ровно под удар попал объект энергетики. Прилет был в Дрогобыче Львовской области.
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