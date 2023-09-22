Газета New York Times сообщает, что обещанные Украине дальнобойные ракеты ATACMS будут оснащены кассетной боевой частью.

На карте издания представлена зона их досягаемости, которая покрывает всю захваченную территорию, а также сопредельные территории РФ и Беларуси.

Ранее The Washington Post писала, что США близки к передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS, только оснащенных кассетными бомбами, а не одиночной боеголовкой.

А Джо Байден во время визита в Штаты Владимира Зеленского заверил его, что Вашингтон передаст небольшое количество ракет дальнего действия ATACMS.

Война в Украине идет уже 576-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 575-го дня. РФ провела одну из крупнейших за последнее время ракетных атак по Украине. Было выпущено 43 крылатых ракет воздушного базирования. Сбить смогли 38. Ракеты запускали в несколько волн по разным направлениям, постоянно меняя курс. Крупный ущерб ракеты нанесли Киеву. В Киевской области под удар попало предприятие. В Ровно под удар попал объект энергетики. Прилет был в Дрогобыче Львовской области.

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