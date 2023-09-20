США вышли "на финишную прямую" в передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

"Мы на финишной прямой, я в этом уверен", - сказал Зеленский

Президент Украины заверил, что ракеты ATACMS не будут применяться по территории РФ.

В то же время, по словам Зеленского, если Украина не получит этих ракет, то это будет потерей для страны и приведет к "большим потерям на поле боя и в других местах".

Напомним, накануне глава Пентагона Ллойд Остин говорил, что Украина нуждается в средствах ПВО больше, чем дальнобойных ракетах.

Также в Вашингтоне выступили против ударов Украины американским оружием по территории России.

Война в Украине идет уже 574-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 573-го дня. Украина заявила о контратаках россиян по двум направлениям: в районе Работино и южнее Бахмута - в Андреевке и Клещеевке, где РФ пытается отбить потерянные позиции. Генштаб сообщает, что и ВСУ там ведут штурмовые действия.

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