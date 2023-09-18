В интервью CBS News президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удары беспилотников по российской территории.

Он заявил, что западное оружие Украина для этих целей не использует.

"Вы знаете, что мы используем оружие наших партнеров только на территории Украины", - сказал Зеленский.

При этом он дал понять, что Украина все же может наносить удары по РФ.

"Россия должна знать, что где бы они ни находились, какое бы место они ни использовали для запуска ракет по Украине, Украина имеет полное моральное право атаковать эти места. Мы отвечаем им: "Ваше небо не так хорошо защищено, как вы думаете".

Вот точная цитата Зеленского в интервью CBS News.

– Удары беспилотников по России наносятся по вашему приказу?

– Нет.

– Не по вашему приказу?

– Ну, вы знаете...

– Как это происходило?

– Вы знаете, что мы не стреляем по территории Российской Федерации.

– Какой сигнал посылается этими ударами беспилотников по России?

– Вы знаете, что мы используем оружие наших партнеров только на территории Украины. И это действительно так. Но это не карательные операции, которые они проводят, убивая мирных жителей. Но Россия должна знать, что где бы она ни находилась, какое бы место они ни использовали для запуска ракет, чтобы нанести удар по Украине, Украина имеет полное моральное право направить туда ответ. Мы отвечаем им, говоря: «Ваше небо не так хорошо защищено, как вы думаете». Они должны знать, что если вы отключаете нам электричество, лишаете нас электроэнергии, лишаете нас воды, лишаете нас бензина, то вы должны знать, что мы имеем право это сделать".

Война в Украине идет уже 572-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего дня. Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал фото с украинскими бойцами из Клещеевки. В районе Андреевки и Клещеевки находятся господствующие высоты к югу от Бахмута. Этим и объясняется ожесточенность боев за эти населенные пункты, которые продолжаются еще с мая. На Запорожском фронте продолжаются бои у Работино, Вербового и Новопрокоповки. Украинские военные телеграм-каналы пишут, что дело осложняется введением российских резервов на этот участок фронта.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.