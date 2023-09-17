В Тульской области России беспилотник упал на территории логистического центра в Узловском районе.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Сообщается, что на месте работают экстренные службы. Предварительно, никто не пострадал.

Кроме того в Минобороны РФ заявляли, что ночью беспилотники атаковали оккупированный Крым и Москву, все они якобы были сбиты ПВО.

Ранее в России заявили, что в Орловской области произошел пожар на нефтебазе после атаки беспилотника. Сообщается, что загорелись резервуары с топливом. По словам губернатора Орловской области РФ Андрея Кличкова, беспилотник упал на нежилой объект в Железнодорожном районе.

Также мы писали, что в оккупированном Крыму сообщали об атаке беспилотников и взрывах в Евпатории.

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