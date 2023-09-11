В воскресенье, 10 сентября, в Брянской области РФ заявили о поражении беспилотника. Утверждается, что сбитый дрон оказался беспилотником-трансформером Vector немецкой компании Quantum systems.

Об этом пишут российские Telegram-каналы.

По данным пабликов, немецкие беспилотники впервые атаковали РФ.

Дрон произведен из армированного углеволоконного материала, что делает его более устойчивыми к различным погодным условиям и бесшумным. По данным производителя, Vector может за несколько секунд превратиться в более лёгкую версию Scorpion, став менее заметным и более быстрым.

Напомним, на днях в Брянске обломки беспилотника рухнули на админздание завода микроэлектроники.

А сегодня в РФ заявили о поражении двух беспилотников над Белгородской областью.

Война в Украине идет уже 565-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ продвинулись на юге более чем на километр. В последнюю неделю после некоторого затишья вновь активизировались наступательные действия ВСУ под Бахмутом. Украинские военные заявляют о продвижении на южном фланге от города – в районе Клещеевки и Андреевки.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.