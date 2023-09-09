В захваченном РФ Крыму заявляют о трёх сбитых беспилотниках на северо-западе и западе полуострова.

Информацию об этом распространяют российские телеграм-каналы.

Об ущербе официально не сообщалось. В то же время украинские паблики пишут о взрыве в Новоозёрном у залива Донузлав.

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что ночью Крымский мост атаковали надводные беспилотники. Утверждалось, что все они были уничтожены без последствий для моста. После этого россияне установили заграждения в виде затопленных барж, чтобы усложнить атаку с моря на конструкцию.

Мы также сообщали, что недавно территорию РФ атаковали дроны. Один из них упал у штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

Война в Украине идет уже 563-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Мы рассказывали об обстреле Кривого Рога, ударном кулаке РФ под Сватово и введет ли Умеров повестки через "Дию".

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