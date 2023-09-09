В Румынии нашли новые фрагменты беспилотника, который, вероятно, использовался для обстрела украинских портов на Дунае.

Находку обнаружили сегодня, 9 сентября, в районе села Плаура рядом с украинским городом Измаил.

Об этом сообщает румынское издание Digi24.

"По итогам полевых исследований были обнаружены фрагменты беспилотника, похожего на те, что используются российской армией. Территория была взята под охрану военными, и обнаруженные элементы будут изъяты для анализа и технической экспертизы", - сообщает министерство обороны Румынии.

Ведомство "решительно осуждает удары Российской Федерации по объектам и элементам гражданской инфраструктуры в украинских портах на Дунае".

Напомним, в НАТО заявили, что нет никаких признаков того, что это было умышленное нападение России на Румынию.

Как мы сообщали, в Румынии могут эвакуировать жителей поселков напротив Измаила из-за угрозы падения обломков ракет и дронов.

Ранее стало известно, что Румыния все же подтвердила, что обломки российского дрона упали на её территории, хотя перед этим факт этого несколько раз был опровергнут правительственными ведомствами.