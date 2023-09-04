Украинский МИД настаивает, что российские "Шахеды" упали на территории Румынии.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы утверждаем авторитетно с доказательствами, что в Румынию прилетели "Шахеды". Отрицать это бессмысленно, потому что есть фото подтверждения. В общем, давайте откровенно, есть тенденция попытки не эскалировать интерпретацию тех или иных событий со стороны партнеров для того, чтобы не быть вовлеченными в непосредственный конфликт", - заявил министр иностранных дел Кулеба.

По его информации, румыны "взяли паузу", чтобы провести свое расследование и потом сделать "не только выводы, но и сказать, что они с этим будут делать".

Сообщалось, что в Минобороны Румынии опровергают информацию о падении российских дронов на их территории в ходе ночной атаки на одесские порты.

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