В ночь на 4 сентября в ходе российской атаки на измаильский порт беспилотники упали и взорвались на территории Румынии.

Об этом сообщил в Facebook представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Украины.

Николенко опубликовал фото взрыва на другой стороне Дуная и призвал западных партнеров усилить ПВО Украины.

Также еще утром в сети появилось видео прилета дронов в Румынии.

"Упал у румынов", - заявлял мужчина за кадром.

Румыния пока не комментировала инцидент.

Тем временем Нацполиция и прокуратура Украины публикуют фото последствий атаки беспилотников. Повреждены или разрушены административные здания, складские и производственные помещения, сельхозтехника.

Напомним, сегодня ночью россияне в очередной раз атаковали Одесскую область "Шахедами", их запускали в несколько волн. В двух территориальных общинах повреждены складские и производственные здания, оборудование аграрных и промышленных предприятий.

Как сообщалось, Россия запустила по Украине 32 ударных беспилотника. Из них удалось сбить 23.