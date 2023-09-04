Взрыв "Шахеда" в Румынии. Фото: Facebook/oleg.nikolenko.50

В ночь на 4 сентября в ходе российской атаки на измаильский порт беспилотники упали и взорвались на территории Румынии.

Об этом сообщил в Facebook представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Украины.

Николенко опубликовал фото взрыва на другой стороне Дуная и призвал западных партнеров усилить ПВО Украины.

Также еще утром в сети появилось видео прилета дронов в Румынии.

"Упал у румынов", - заявлял мужчина за кадром.

Румыния пока не комментировала инцидент.

Тем временем Нацполиция и прокуратура Украины публикуют фото последствий атаки беспилотников. Повреждены или разрушены административные здания, складские и производственные помещения, сельхозтехника.

Последствия удара беспилотников по Одесской области

Последствия удара беспилотников по Одесской области

Последствия удара беспилотников по Одесской области

Последствия удара беспилотников по Одесской области

Последствия удара беспилотников по Одесской области

Последствия удара беспилотников по Одесской области

Напомним, сегодня ночью россияне в очередной раз атаковали Одесскую область "Шахедами", их запускали в несколько волн. В двух территориальных общинах повреждены складские и производственные здания, оборудование аграрных и промышленных предприятий.

Как сообщалось, Россия запустила по Украине 32 ударных беспилотника. Из них удалось сбить 23.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться