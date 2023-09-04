В ночь на 4 сентября 2023 года Россия атаковала ударными БПЛА "Shahed-136/131" с южного и юго-восточного направления. Всего зафиксированы пуски 32 "Шахедов", которые атаковали Одесскую и Днепропетровскую области.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены 23 вражеских ударных БПЛА", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью россияне в очередной раз атаковали Одесскую область "Шахедами", их запускали в несколько волн. В двух территориальных общинах повреждены складские и производственные здания, оборудование аграрных и промышленных предприятий.

Также в небе над Днепропетровской областью было сбито шесть вражеских беспилотников. Произошло попадание по инфраструктурному объекту в Днепровском районе. Там возник пожар.

Война в Украине идет уже 558-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 сентября 2023 года в онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.