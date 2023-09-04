Утром 4 сентября в небе над Днепропетровской областью было сбито шесть вражеских беспилотников. В Днепровском районе произошло попадание по инфраструктурному объекту, возник пожар.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

"Утро началось с вражеской атаки. Шесть беспилотников в небе над областью уничтожили защитники из ПвК "Восток". Есть и попадание по инфраструктурному объекту в Днепровском районе. Там возник пожар. Последствия уточняются", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.

Лысак добавил, что ночью обстрелов не зафиксировано.

Напомним, минувшей ночью россияне в очередной раз атаковали Одесскую область "Шахедами", их запускали в несколько волн.

Сообщается, что 17 дронов были сбиты силами противовоздушной обороны.

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