Командующий Объединенными силами Сергей Наев показал видео сбития российской ракеты в Киевской области. Выстрел по ней производится из "Стингера".

"Встретился с личным составом мобильной огневой группы по противовоздушной обороне, действующей на Киевском направлении. Именно эти воины на днях сбили с переносного зенитно-ракетного комплекса "Стингер" крылатую ракету. Последствия ее попадания были бы ужасающими как для гражданского населения, так и для объектов критической инфраструктуры."

Также, он поблагодарил их за боевой дух, успешную организацию и обеспечение защиты украинского неба, наградил наградами "За мужество и победу".

По данным командующего Объединенными силами, речь о последней ракетной атаке на Киев в ночь на 30 августа.

Напомним, после атаки 30 августа в КГВА заявили, что такого мощного нападения Киев не ощущал с весны. РФ совершила массированную, комбинированную атаку с использованием беспилотников и ракет.

Падение обломков зафиксировано в Шевченковском и Дарницком районах города. В результате падения обломков ракет погибли два человека.

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