Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал "заткнуться" критиков наступления ВСУ, которые говорят, что оно продвигается слишком медленно.

Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции на саммите глав МИД стран ЕС в испанском Толедо. Слова министра приводит агентство AFP.

"Критика медленного темпа контрнаступления приравнивается к плевку в лицо украинского солдата... Я рекомендую всем критикам заткнуться, приехать в Украину и попробовать самим освободить один квадратный сантиметр", — сказал министр иностранных дел.

Ранее на критику темпов освобождения украинских территорий ответил министр обороны Алексей Резников, заявив, что реальная война не голливудский блокбастер.

Война в Украине идет уже 554-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера россияне провели ракетно-беспилотную атаку по Киеву и Житомирской области. В результате падения обломков в Киеве погибли два человека. Были сбиты все 28 крылатых ракет, которые пустили со стратегических бомбардировщиков, а также 15 из 16 ударных беспилотников. На Россию и Крым вчера обрушилась, вероятно, крупнейшая атака беспилотников с начала войны.

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