На запорожском фронте украинские войска снова продвинулись южнее Работино в направлении Новопрокоповки. Также продолжается наступление южнее Бахмута.

Об этом сообщает спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

"В направлении Новоданиловка – Новопрокоповка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника", – сказал спикер.

Ранее в Генштабе сообщили, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Накануне военный аналитик BILD заявил, что около Работино ВСУ за сутки прорвали укрепления "линии Суровикина".

Война в Украине идет уже 554-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера россияне провели ракетно-беспилотную атаку по Киеву и Житомирской области. В результате падения обломков в Киеве погибли два человека. Были сбиты все 28 крылатых ракет, которые пустили со стратегических бомбардировщиков, а также 15 из 16 ударных беспилотников. На Россию и Крым вчера обрушилась, вероятно, крупнейшая атака беспилотников с начала войны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.