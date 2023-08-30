ВСУ за сутки прорвали "линию Суровикина" у села Работино - BILD
ВСУ прорвали укрепления "линии Суровикина" около Работино на мелитопольском направлении. Речь идет о линии из бетонных "зубов дракона" в направлении Вербового.
Об этом заявил военный аналитик BILD Юлиан Рёпке.
По данным Репке, вчера ВСУ к ним приблизились, а уже сегодня сумели прорвать.
"То есть "зубы дракона" сдерживали украинских солдат лишь около суток", — отметил эксперт.
По его данным, в этом же районе ВСУ продвинулись на 2 км восточнее села Новопрокоповка.
Генштаб ВСУ уже два дня подряд сообщает об успехах на этом направлении.
В то же время россияне отрицают занятие украинскими войсками Работино, утверждая, что в южной части посёлка остаётся армия РФ, а также преодоление первой линии российской обороны и продвижение ВСУ к Новопрокоповке и к Вербовому. В частности, об этом заявил назначенный россиянами "глава" Запорожской области Евгений Балицкий.
Война в Украине идет уже 553-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 августа 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Последние дни основные новости об активности украинских сил идут между Работино и Вербовым. По ситуации в самом Работино по-прежнему идет разная информация. Тем временем, в России обсуждают идею удара тактическим ядерным оружием по Ореховскому участку.
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