ВСУ прорвали укрепления "линии Суровикина" около Работино на мелитопольском направлении. Речь идет о линии из бетонных "зубов дракона" в направлении Вербового.

Об этом заявил военный аналитик BILD Юлиан Рёпке.

По данным Репке, вчера ВСУ к ним приблизились, а уже сегодня сумели прорвать.

"То есть "зубы дракона" сдерживали украинских солдат лишь около суток", — отметил эксперт.

По его данным, в этом же районе ВСУ продвинулись на 2 км восточнее села Новопрокоповка.

Генштаб ВСУ уже два дня подряд сообщает об успехах на этом направлении.

В то же время россияне отрицают занятие украинскими войсками Работино, утверждая, что в южной части посёлка остаётся армия РФ, а также преодоление первой линии российской обороны и продвижение ВСУ к Новопрокоповке и к Вербовому. В частности, об этом заявил назначенный россиянами "глава" Запорожской области Евгений Балицкий.

Война в Украине идет уже 553-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Последние дни основные новости об активности украинских сил идут между Работино и Вербовым. По ситуации в самом Работино по-прежнему идет разная информация. Тем временем, в России обсуждают идею удара тактическим ядерным оружием по Ореховскому участку.

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