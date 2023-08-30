Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский назвал сложной обстановку на востоке Украины.

"Наши части продолжают сдерживать наступление врага на Купянско-Лиманском направлении. Наиболее упорные бои происходят в районах населенных пунктов Райгородка и Ковалевка, где противник, несмотря на потери, пытается прорвать оборону наших войск, используя штурмовые отряды на бронетехнике.

Одновременно враг осуществляет перегруппировку, заводит новые части с территории РФ с целью наращивания численности и боеспособности своих войск", - сообщил Сырский.

На Бахмутском направлении по несколько раз в день контратакуют подразделения ВСУ. Интенсивные боевые действия происходят в районах Бахмута, Курдюмовки, Ягодного, Андреевки.

Ранее мы публиковали сводку Генштаба ВСУ на утро 30 августа.

Война в Украине идет уже 553-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 августа 2023 года в онлайне.

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