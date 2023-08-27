Россия сосредоточила на Лимано-Купянском направлении 110 тысяч россиян, кроме того увеличилось количество обстрелов.

Об этом сообщает руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона.



"В общем, если смотреть на все Лимано-Купянское направление, то там находится около 110 тысяч российских военнослужащих. Но, если мы будем сегментировать, например, по Купянскому направлению, то там находится 45 тысяч, а на Лиманском - 48 тысяч российских оккупационных войск", - рассказал Евлаш.

По его словам, оккупанты на Лимано-Купянском направлении сейчас активно применяют штурмовиков из отрядов "Шторм-Z" и регулярные войска, включая танковый полк.

Спикер сообщил, что ситуация в районе Купянска и Лимана контролируется украинскими военными

"Планы у них остаются те же, что и были. Просто количеством заваливать наши позиции, а также создавать так называемые "огненные валы", как пишут еще советские учебники. Например, для того, чтобы взять ротный или взводный опорный пункт, нужно использовать 40 тысяч боеприпасов. Так же они эти 40 тысяч боеприпасов вкладывают, но прицельность и точность желает быть лучше", - заявил Евлаш.

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что Россия перегруппировывает войска под Купянском и Лиманом для нового наступления.

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