Под Бахмутом ВСУ вытеснили армию РФ с позиций в центральной части Клещеевки, а также восточнее населенного пункта.

Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

По ее словам, на этом участке, а также возле Орехово-Васильевки россияне безуспешно пытались отбить свои позиции.

Ранее Анна Маляр сообщала, что освобожденная площадь за неделю на Бахмутском направлении составляет 1 кв. км.

Также мы писали о том, что в Минобороны Украины сообщили, что ВСУ освободили Работино на запорожском направлении.

Война в Украине идет уже 551-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжается тяжелое продвижение ВСУ на Ореховском направлении. ВСУ сейчас продвигаются к Новопрокоповке - селу к югу от Работино. Россияне перебрасывают на это направление подкрепления с других участков фронта, а также увеличивают количество авиаударов, чтобы остановить продвижение ВСУ. Кроме этого, движение украинских войск также сдерживают сильные укрепления армии РФ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.