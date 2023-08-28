За неделю ВСУ освободили квадратный километр территории на южном фланге Бахмута - Минобороны
За прошедшую неделю украинские войска освободили квадратный километр территории на южном фланге Бахмута. На северном фланге города россияне пытаются вернуть утраченные позиции.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.
"Бахмутское направление очень горячее. Это направление востока, где у нас есть продвижение еженедельно. Оно постепенно, но уверенно. Собственно, это то, что больше всего врага донимает. По Бахмутскому направлению это напоминает несколько подков вокруг самого города Бахмута. И господствующие высоты, которые заняты, они похожи на такое полуокружение", - рассказала чиновница.
По ее словам, противник атакует на северном фланге.
"Борьба основная продолжается именно за это. По южному флангу вокруг Бахмута у нас идет продвижение. На прошлой неделе там освобожден еще один квадратный километр. И вместе это уже 44 кв. км, которые там освобождены", - добавила Маляр.
Замминистра также рассказала, что эпицентром боев была Клещеевка.
"Действительно, борьба продолжается именно в этом населенном пункте. Ну и в районах Орехово-Василевки. Там тоже враг очень мощно сопротивляется. Но там продвигаемся мы", - пояснила Маляр.
Напомним, сегодня в Минобороны сообщили, что ВСУ освободили поселок Работино на Запорожском фронте.
А накануне заявлялось, что украинские военные продвигаются к Новопрокоповке, к югу от Работино.