За прошедшую неделю украинские войска освободили квадратный километр территории на южном фланге Бахмута. На северном фланге города россияне пытаются вернуть утраченные позиции.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

"Бахмутское направление очень горячее. Это направление востока, где у нас есть продвижение еженедельно. Оно постепенно, но уверенно. Собственно, это то, что больше всего врага донимает. По Бахмутскому направлению это напоминает несколько подков вокруг самого города Бахмута. И господствующие высоты, которые заняты, они похожи на такое полуокружение", - рассказала чиновница.

По ее словам, противник атакует на северном фланге.

"Борьба основная продолжается именно за это. По южному флангу вокруг Бахмута у нас идет продвижение. На прошлой неделе там освобожден еще один квадратный километр. И вместе это уже 44 кв. км, которые там освобождены", - добавила Маляр.

Замминистра также рассказала, что эпицентром боев была Клещеевка.

"Действительно, борьба продолжается именно в этом населенном пункте. Ну и в районах Орехово-Василевки. Там тоже враг очень мощно сопротивляется. Но там продвигаемся мы", - пояснила Маляр.

Напомним, сегодня в Минобороны сообщили, что ВСУ освободили поселок Работино на Запорожском фронте.

А накануне заявлялось, что украинские военные продвигаются к Новопрокоповке, к югу от Работино.