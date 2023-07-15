Появилось видео из окрестностей Клещеевки под Бахмутом, где третий месяц идут ожесточенные бои
В сети появилось видео из окрестностей села Клещеевка близ Бахмута, за которое уже третий месяц идут ожесточённые бои.
Российские паблики заявляют, что задымление в кадре - горящие лесополосы около Клещеевки.
Село, которое находится под российским контролем, штурмуют украинские войска. Военные РФ обороняются, перебрасывая резервы, и время от времени контратакуют.
Клещеевка имеет важное значение: там находятся господствующие высоты, в случая занятия которых украинская армия сможет продолжить развитие наступления к югу от Бахмута.
Ранее командование украинских войск сообщало, что в районе Клещеевки южнее Бахмута идут тяжёлые бои.
Перед этим ВСУ достигли частичного успеха в районе Клещеевки южнее Бахмута.
Война в Украине идет уже 507-й день. Мы следим за последними новостями 15 июля 2023 года в онлайне.
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