В сети появилось видео из окрестностей села Клещеевка близ Бахмута, за которое уже третий месяц идут ожесточённые бои.

Российские паблики заявляют, что задымление в кадре - горящие лесополосы около Клещеевки.

Село, которое находится под российским контролем, штурмуют украинские войска. Военные РФ обороняются, перебрасывая резервы, и время от времени контратакуют.

Клещеевка имеет важное значение: там находятся господствующие высоты, в случая занятия которых украинская армия сможет продолжить развитие наступления к югу от Бахмута.

Ранее командование украинских войск сообщало, что в районе Клещеевки южнее Бахмута идут тяжёлые бои.

Перед этим ВСУ достигли частичного успеха в районе Клещеевки южнее Бахмута.

Война в Украине идет уже 507-й день. Мы следим за последними новостями 15 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги прошлого дня: "Дрон около Курской АЭС, три проблемы Байдена по Украине, Путин рассказал о разговоре с "вагнеровцами".

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