Утром 30 августа Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

ВСУ имели успех в направлениях Новоданиловка-Новопрокоповка и Малая Токмачка-Вербовое.

На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия к югу от города Бахмут.

Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области.

Также Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки, Белогоровки Луганской области и Богдановки, Курдюмовки, Озаряновки Донецкой области.

Война в Украине идет уже 553-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Последние дни основные новости об активности украинских сил идут между Работино и Вербовым. По ситуации в самом Работино по-прежнему идет разная информация. Тем временем, в России обсуждают идею удара тактическим ядерным оружием по Ореховскому участку.

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