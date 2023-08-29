Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал авиакатастрофу под Житомиром, в которой погибли три летчика.

Комментарий прозвучал в интервью "Суспильному".

По его словам, учебно-боевые самолеты L-39 в Житомирской области столкнулись фактически на старте. Он подчеркнул, что авиакатастрофа произошла при выполнении боевого задания. Однако Игнат отказался раскрывать, какую именно задачу выполняли пилоты.

"Был вылет, они фактически на старте, когда вылетели с аэродрома, столкнулись. Когда летели, выполняли ту задачу, которую поставили им часть", - сказал он.

Спикер добавил, что самолеты L-39 используют как для учебных, так и для боевых задач, а в условиях войны "почти по всей территории страны все вылеты боевые". По его словам, трое погибших пилотов выполняли маневры в паре.

"Полеты на групповую взлетаемость - это сразу взлетает два самолета… Чем ближе они друг к другу в групповой взлетаемости, тем они могут быть менее заметны на радарах врага", - объяснил спикер.

Игнат подчеркнул, что пока причина трагедии неизвестна. Эту информацию установит следствие.

"Что именно стало причиной? Мне даже опытные летчики, очень опытные, говорят, что сказать трудно. Надо разбираться. Бортовые самописцы, радиообмен - все это будет проанализировано и будет предоставлена эта информация, что происходило", - заявил он.

Напомним, в пятницу в Житомирской области столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. В результате аварии погибли трое украинских пилотов: известный летчик Андрей Пильщиков с позывным Джус, майор Вячеслав Минка и майор Сергей Проказин.

Сегодня в Киеве прошло прощание с Пильщиковым.

Его похоронили на Аскольдовой могиле.