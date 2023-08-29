Пилота "Джуса" похоронят на Аскольдовой могиле в Киеве
Пилота Андрея Пильщикова с позывным "Джус" похоронят на Аскольдовой могиле.
Об этом сообщил "Стране" спикер Воздушных сил Юрий Игнат на церемонии прощания в Киеве.
Также в храм пришли командующий Воздушными силами Николай Олещук и командующий Воздушного командования "Центр" Анатолий Кривоножко.
Олещук посмертно наградил трех пилотов, погибших в столкновении самолетов под Житомиром. Им присвоили новые воинские звания.
Игнат отказался комментировать обстоятельства авиакатастрофы и сообщил, что расследование ведет ГБР.
В комментарии "Стране" он сообщил, что пилота Вячеслава Минку и Сергея Проказина будут хоронить по месту жительства.
"Одного из них похоронили вчера. По поводу третьего у меня информации нет", - сообщил Игнат.
Напомним, сегодня в Киеве в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ состоялось прощание с пилотом "Джусом".
Все погибшие пилоты служили в 40-й бригаде тактической авиации воздушного командования "Центр", собирательный образ летчиков которой получил название "Призрак Киева".
Ранее в ГБР назвали вероятной причиной авиакатастрофы в Житомирской области столкновение двух самолетов во время разворота. Однако это не окончательный вывод, расследование продолжается, рассматривается еще несколько версий авиакатастрофы.