Пилота Андрея Пильщикова с позывным "Джус" похоронят на Аскольдовой могиле.

Об этом сообщил "Стране" спикер Воздушных сил Юрий Игнат на церемонии прощания в Киеве.

Также в храм пришли командующий Воздушными силами Николай Олещук и командующий Воздушного командования "Центр" Анатолий Кривоножко.

Олещук посмертно наградил трех пилотов, погибших в столкновении самолетов под Житомиром. Им присвоили новые воинские звания.

Игнат отказался комментировать обстоятельства авиакатастрофы и сообщил, что расследование ведет ГБР.

В комментарии "Стране" он сообщил, что пилота Вячеслава Минку и Сергея Проказина будут хоронить по месту жительства.

"Одного из них похоронили вчера. По поводу третьего у меня информации нет", - сообщил Игнат.

Напомним, сегодня в Киеве в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ состоялось прощание с пилотом "Джусом".

Все погибшие пилоты служили в 40-й бригаде тактической авиации воздушного командования "Центр", собирательный образ летчиков которой получил название "Призрак Киева".

Ранее в ГБР назвали вероятной причиной авиакатастрофы в Житомирской области столкновение двух самолетов во время разворота. Однако это не окончательный вывод, расследование продолжается, рассматривается еще несколько версий авиакатастрофы.