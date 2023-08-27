ВСУ обнародовали имена всех летчиков, погибших после столкновения двух учебно-боевых самолетов L-39 в Житомирской области.

Бригада тактической авиации Василькова сообщила, что кроме Андрея Пильщикова "Джуса" погибли майоры Вячеслав Минка и Сергей Проказин.

Майор Вячеслав Минка (на первом фото в шлеме) вернулся в авиацию в 2015 году после начала конфликта на Донбассе. Жил в Киевской области. С началом полномасштабного вторжения было более 200 часов налета.

Майор Сергей Проказин (на втором фото) в авиации 24 года и прошел путь от летчика до замкомандира бригады. Проживал в Полтавской области. С 2022 года было более 100 часов боевых полетов.

Капитан Андрей Пильщиков (на третьем фото – с шевроном) 8 лет жизни посвятил авиации. С началом великой войны было более 500 часов налета. В частности, при выполнении боевых задач в сложных условиях обстановки. Получил ряд государственных и ведомственных наград.

Все погибшие пилоты служили в 40-й бригаде тактической авиации воздушного командования "Центр".

Напомним, ГБР будет изучать инцидент и проверять техническое состояние самолётов и подготовку к полетам.

Мы рассказывали, что известно о погибшем на учениях в Житомирской области знаменитом украинском пилоте с позывным "Джус".