Пилотам, погибшим в Житомирской области, посмертно присвоили новые воинские звания
Военные пилоты, которые погибли в авиакатастрофе в Житомирской области 25 августа, представлены к государственным наградам. Также им посмертно присвоены новые воинские звания.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.
"Военных пилотов, трагически погибших во время выполнения боевого задания в Житомирской области 25 августа 2023 года, представил к государственным наградам", - написал Олещук.
Также он издал приказ о присвоении воинских званий, к сожалению посмертно:
- майору Вячеславу Минцы – "подполковник";
- майору Сергею Проказину – "подполковник";
- капитану Андрею Пильщикову – "майор".
Напомним, 25 августа возле села Сингуры в Житомирской области произошло столкновение двух учебно-боевых самолетов L-39. Все трое пилотов погибли, они служили в 40-й бригаде тактической авиации воздушного командования "Центр".
Вчера в ГБР сообщили, что следствие считает вероятной причиной авиакатастрофы в Житомирской области столкновение двух самолетов во время разворота.
Мы рассказывали, что известно о погибшем на учениях в Житомирской области знаменитом украинском пилоте Андрее Пильщикове с позывным "Джус".