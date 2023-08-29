Военные пилоты, которые погибли в авиакатастрофе в Житомирской области 25 августа, представлены к государственным наградам. Также им посмертно присвоены новые воинские звания.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

"Военных пилотов, трагически погибших во время выполнения боевого задания в Житомирской области 25 августа 2023 года, представил к государственным наградам", - написал Олещук.

Также он издал приказ о присвоении воинских званий, к сожалению посмертно:

майору Вячеславу Минцы – "подполковник";

майору Сергею Проказину – "подполковник";

капитану Андрею Пильщикову – "майор".

Напомним, 25 августа возле села Сингуры в Житомирской области произошло столкновение двух учебно-боевых самолетов L-39. Все трое пилотов погибли, они служили в 40-й бригаде тактической авиации воздушного командования "Центр".

Вчера в ГБР сообщили, что следствие считает вероятной причиной авиакатастрофы в Житомирской области столкновение двух самолетов во время разворота.

Мы рассказывали, что известно о погибшем на учениях в Житомирской области знаменитом украинском пилоте Андрее Пильщикове с позывным "Джус".