Следствие считает вероятной причиной авиакатастрофы в Житомирской области столкновение двух самолетов во время разворота.

Об этом сообщила "Суспильному" спикер ГБР Татьяна Сапьян.

"Это то, что мы получили сегодня утром от следователей свежую информацию", - сказала она.

Однако это не окончательный вывод, расследование продолжается, рассматривается три версии:

- техническая неисправность самолетов;

- ошибка пилотов;

- нарушения при организации совершения полетов.

Будет проведено множество экспертиз, на которые уйдет время.

В столкновении самолетов 25 августа под Житомиром погибли три пилота, в том числе известный летчик "Джус".

Ранее мы разбирали, что известно о погибшем на учениях в Житомирской области знаменитом украинском пилоте.

Война в Украине идет уже 551-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжается тяжелое продвижение ВСУ на Ореховском направлении. ВСУ сейчас продвигаются к Новопрокоповке - селу к югу от Работино. Россияне перебрасывают на это направление подкрепления с других участков фронта, а также увеличивают количество авиаударов, чтобы остановить продвижение ВСУ. Кроме этого, движение украинских войск также сдерживают сильные укрепления армии РФ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.