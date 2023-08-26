Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, какие преимущества украинским войскам даст истребитель F-16.

Заявление экс-советника Банковой появилось в соцсетях.

По словам Арестовича, Украине передадут предпоследнюю модернизацию этого самолёта. Экс-советник сообщил, что на вооружении у этой версии истребителей будут противокорабельные ракеты, летящие на 220 километров.

"Они их тоже передают. Они в пакете помощи, объявленном Голландией. Это значит, что мы сможем топить корабли прямо в Севастополе, прямо на рейде. И вообще мы закрываем западную часть Чёрного моря", - сказал Арестович

При этом, по его словам, российские Су-35 "видят дальше и стреляют дальше", чем F-16. Также, как он считает, у американского истребителя "слабенький радар". Но в случае поставок определённого типа ракет, российская авиация будет отодвинута от зоны своего действия над Украине примерно на 100 километров, считает Арестович.

Также он сказал, что с F-16 будут более эффективно действовать антирадиолокационные ракеты Harm, которые сейчас "кустарно прикручены" к украинским самолётам советского образца. Также с помощью американских истребителей можно будет применять высокоточные GBU-бомбы с дальностью собственного полёта 70 километров.

Помимо этого у F-16 будет ещё одно достоинство: связь с другими средствами наведения, в том числе со спутниками.

Основным преимуществом, которое получат ВСУ, будет борьба с российскими самолётами, что сбрасывают управляемые бомбы, и с вертолётами, которые стали крупной проблемой для сухопутных войск на юге.

По словам Арестовича, на данный момент управлению F-16 обучается 70 украинских лётчиков.

Как мы сообщали, задержки поставок истребителей F-16 расстроили и разочаровали украинских чиновников и военных.

Ранее в украинской армии были возмущены отсутствием истребителей и систем ПВО в помощи Запада.