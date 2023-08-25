Нидерланды передадут Украине почти все свои истребители F-16, но несколько машин оставят для обучения украинских пилотов.

Об этом заявила в интервью украинским журналистам министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

"Мы переходим с F-16 на более новые F-35, но в определенный момент, в результате войны в Украине, мы решили, что не будем продавать старые F-16, а оставим их доступными и теперь передадим Украине — все, за исключением нескольких самолетов, которые будут использоваться для подготовки украинских пилотов", — объяснила чиновница.

Согласно открытым источникам, на вооружении у Нидерландов стоят 42 самолета F-16.

Как сообщалось, Дания передаст Украине 19 истребителей. Первые шесть - уже в конце текущего года, еще восемь воступят в течение 2024 года, а в 2025-м - еще пять.

По данным СМИ, Норвегия тоже передаст F-16. Речь может идти о 12 самолётах. Всего на вооружении у Норвегии стоит 57 таких самолетов.

Между тем Дания уже начала обучать первую группу украинских пилотов на истребителях F-16. В группу вошли восемь летчиков. Пилоты прибыли на датскую военную авиабазу в Скридструпе вместе с 65 военнослужащими, которых научат обслуживать самолеты.