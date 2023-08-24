Норвегия, чей премьер-министр Йонас Гар Стьоре сейчас находится с официальным визитом в Киеве, передаст Украине истребители F-16 вслед за Данией и Нидерландами.

Об этом сообщает норвежский телеканал TV2 со ссылкой на источники.

На вооружении у Норвегии стоит 57 таких самолетов. Норвежский эксперт допустил, что Осло может передать 12 самолетов. Когда состоится передача, не уточняется.

Официально Осло не объявляло о планах отправить Киеву F-16.

Информацию о передаче техники косвенно подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак, опубликовав в своем телеграм-канале смайлики в виде флага Норвегии и рукопожатия.

Также Владимир Зеленский после переговоров с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соуза заявил, что Лиссабон готов присоединиться к подготовке украинских пилотов и инженерного состава на F-16.

Позавчера мы писали, что Дания начала обучать первую группу украинских пилотов на истребителях F-16. В группу вошли восемь летчиков.

Также мы сообщали, что американские военные готовы в случае необходимости обучать украинских пилотов на F-16 в США. Однако нет каких-либо конкретных сведений о том, на каких базах может проходить обучение.