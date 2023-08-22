Датский режиссер Ларс фон Триер прокомментировал кадры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в кабине самолета F-16.

Комментарий появился в Инстаграмме режиссера.

"Жизни русских тоже имеют значение", - написал он у себя в соцсети.

Свой пост он адресовал Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину, а также Фредериксен, "которая вчера, как человек, по уши влюбленный, позировала в кабине одной из самых страшных машин нашего времени, ухмыляясь от уха до уха".

Напомним, позавчера во время визита украинского президента в Данию премьер этой страны пообещала выделить Украине 19 самолетов F-16.

Война в Украине идет уже 545-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о продвижении ВСУ юго-восточнее Работино на Ореховском направлении. Это местность между Работино и Вербовым. Работино находится по пути на Токмак - важную транспортную развязку. Также идут некие движения на Харьковском направлении.

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