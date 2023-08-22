Минимальный срок для передачи Украине истребителей F-16 - это шесть-семь месяцев.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Очень сложные системы обслуживания, ремонта... Поэтому увидим. Но я верю в одно, наши люди настолько талантливы, что "Пэтриоты" они вместо 10 месяцев преодолели за 10 недель, 155-ю артиллерию вместо трех месяцев - за три недели. Поэтому я убежден, что F-16 будут в украинском небе освобождать украинские территории", - заявил министр.

Война в Украине идет уже 545-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о продвижении ВСУ юго-восточнее Работино на Ореховском направлении. Это местность между Работино и Вербовым. Работино находится по пути на Токмак - важную транспортную развязку. Также идут некие движения на Харьковском направлении.

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