В Пентагоне готовы обучать украинских пилотов управлению F-16 на территории США
Американские военные готовы в случае необходимости обучать украинских пилотов на F-16 в США.
Об этом заявил представитель Пентагона Пэт Райдер заявил во время короткого интервью журналистам.
"Мы готовы поддержать усилия по обучению здесь, в континентальной части Соединенных Штатов, если в Европе будут достигнуты пределы возможностей", - сказал Райдер.
"У меня сейчас нет каких-либо конкретных сведений о том, на каких базах может проходить обучение, но, конечно, если будет принято такое решение и мы будем двигаться вперёд, мы обязательно предоставим эту информацию", - добавил он.
Ранее стало известно, что Дания начала обучение украинских пилотов на F-16. Восемь пилотов прибыли на датскую военную авиабазу в Скридструпе вместе с 65-ю военнослужащими, которых научат обслуживать эти самолёты.
Как мы сообщали, задержка поставок истребителей F-16 расстроила и разочаровала украинских чиновников и военных.
Мы также публиковали мнение чиновника из Пентагона, который считает, что переход украинских пилотов на F-16 займёт годы и обойдётся в миллиарды долларов.