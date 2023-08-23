Американские военные готовы в случае необходимости обучать украинских пилотов на F-16 в США.

Об этом заявил представитель Пентагона Пэт Райдер заявил во время короткого интервью журналистам.

"Мы готовы поддержать усилия по обучению здесь, в континентальной части Соединенных Штатов, если в Европе будут достигнуты пределы возможностей", - сказал Райдер.

"У меня сейчас нет каких-либо конкретных сведений о том, на каких базах может проходить обучение, но, конечно, если будет принято такое решение и мы будем двигаться вперёд, мы обязательно предоставим эту информацию", - добавил он.

Ранее стало известно, что Дания начала обучение украинских пилотов на F-16. Восемь пилотов прибыли на датскую военную авиабазу в Скридструпе вместе с 65-ю военнослужащими, которых научат обслуживать эти самолёты.

Как мы сообщали, задержка поставок истребителей F-16 расстроила и разочаровала украинских чиновников и военных.

Мы также публиковали мнение чиновника из Пентагона, который считает, что переход украинских пилотов на F-16 займёт годы и обойдётся в миллиарды долларов.