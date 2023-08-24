Пентагон считает передачу Украине истребителей F-16 вопросом "месяцев, а не недель".

Об этом заявил представитель Минобороны США Пэт Райдер на брифинге.

По его словам, истребители должны укрепить военный потенциал ВСУ в долгосрочной перспективе, а не обеспечить потребности украинской армии в рамках нынешнего контрнаступления.

Райдер объяснил, что у Киева нет инфраструктуры для размещения истребителей.

"Краткий ответ - нет", - сказал он в ходе выступления.

Ранее мы публиковали мнение чиновника из Пентагона, который считает, что переход украинских пилотов на F-16 займёт годы и обойдётся в миллиарды долларов. В Пентагоне подчеркнули, что будущая подготовка украинских лётчиков - сложный долгосрочный процесс, который должен будет учитывать ход войны и возможность Киева снимать боевых пилотов для прохождения длительного обучения.

В то же время газета The New York Times написала, что Пентагон намерен начать тренировки украинских пилотов на истребителях F-16 на территории США уже в сентябре. Сообщалось, что пилоты сначала пройдут обучение английскому языку в Техасе, а затем приступят к многомесячной летной подготовке в Аризоне.