Целью высадки десанта на левый берег Днепра в Херсонской области было поддержание морального духа жителей оккупированной территории. Подразделения уже вернулись на правый берег.

Об этом заявила начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в комментарии "Суспильному".

По её словам, подразделения ВСУ провели высадку на левобережье Херсонской области, "чтобы поднять дух людей в оккупации".

"Военные вернулись, флаг держится, продолжается контрбатарейная борьба", — сказала Гуменюк.

Ранее мы публиковали видео этого десанта, на котором украинские военные установили флаг Украины на левом берегу Херсонской области.

Война в Украине идет уже 552-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр вчера заявила, что ВСУ освободили Работино на Запорожском фронте. Часть российских военных пабликов подтверждает, что армия РФ оставила Работино. Другие пишут, что бои за село продолжаются и россияне удерживают южную его часть. При этом вчера ни Генштаб ВСУ, ни командующий Таврического направления, ни президент в отчете после Ставки, о взятии Работино не говорили.

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