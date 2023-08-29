Бойцы ВСУ показали видео, как поднимают украинский флаг на левом берегу Днепра в Херсонской области. Сзади на кадрах виден Антоновский мост, а слева - кафе "Наири".

Судя по этим объектам, бойцы находятся в районе Дачи. О создании там небольшого плацдарма ВСУ ранее уже неоднократно сообщали как украинские, так и российские источники.

Звуков взрывов при этом не слышно, но боец просит сослуживца поторопиться, потому что "скоро накидают".

В середине августа российские паблики сообщали о попытках украинских сил высадиться в районе Казачьих Лагерей. Официально этого ни Украина, ни Россия не подтверждали.

Вскоре после этого в Минобороны заявили, что "все ожидания понятны по Левобережью Херсонской области. Некоторые подразделения имели определенные задачи, которые выполнили. Ведется определенная работа, но не стоит акцентировать именно на левом берегу".

Война в Украине идет уже 552-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр вчера заявила, что ВСУ освободили Работино на Запорожском фронте. Часть российских военных пабликов подтверждает, что армия РФ оставила Работино. Другие пишут, что бои за село продолжаются и россияне удерживают южную его часть. При этом вчера ни Генштаб ВСУ, ни командующий Таврического направления, ни президент в отчете после Ставки, о взятии Работино не говорили.

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